BMW X7 komt uit het land van groot, is er niet voor 2016

Door: BV

BMW heeft de komst van een nieuwe, nog grotere SUV in het aanbod van het merk bevestigd. Die X7 zal van de band lopen in het Amerikaanse Spartanburg. Momenteel lopen daar al de X3, X5 en X6 van de band. En de productiefaciliteit zit momenteel in de aanloopcurve voor de productie van de X4. In totaal pompt BMW 1 miljard dollar in de Amerikaanse fabriek. Tegen 2016 moeten daar de helft meer auto’s van de band lopen.

Groter, maar?

Neen, details geeft BMW nog niet vrij. Maar het gaat met zekerheid om een SUV met drie zetelrijen en zeven plaatsen. Dat hij in de VS gebouwd zal worden is evenmin toevallig - daar zal het zwaartepunt van de verkoop liggen. De Duitsers willen zelfs niet gezegd hebben dat het model de oversteek naar Europa zal maken. Eén en ander zou wel eens kunnen afhangen van de Europese emissienormen.

Lanceerdatum

Terwijl op het internet een hele hoop lanceerdata circuleren is geen enkele daarvan bevestigd. De constructeur suggereert 2016 als vroegst mogelijke lanceerdatum, maar ook 2017 of 2018 zijn mogelijk.