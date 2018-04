Lamborghini Hot Rod tast de grenzen af

Door: BV

Hot Rods, dat zijn in theorie voertuigen die zijn aangepast om meer vermogen en snelheid op te wekken, met name in rechte lijn. De traditie van Hot Rodding begon in de VS in de jaren dertig, en voor velen is de vorm van de coupés uit die periode nog steeds tekenend voor het voertuigtype. Maar er zijn vele interpretaties.

Een Italiaanse hot rod

Oorspronkelijk was het de bedoeling om sneller te gaan met een beperkt budget, maar die laatste regel is inmiddels al lang gaan vliegen. De jongste decennia worden er fortuinen gespendeerd in het wereldje. Maar als het echt gek mag zijn, kan je misschien bij Pawel Wisniewski en Jans Slapins gaan aankloppen. Die bedachten deze hot rod, met nogal wat Lamborghini-invloeden. Je ziet zo dat de meest extreme creaties van het merk model stonden. Denk aan de Sesto Elemento, de Veneno, Egoïsta en natuurlijk de Reventon.

Een V8 met twee turbo’s

Wie nu meteen verwacht dat ook de krachtcentrale een lyrische en melodieuze Italiaanse V10 of V12 zou zijn, is er aan voor de moeite. In de neus van deze vooralsnog virtuele creatie ligt een oer-Amerikaanse small block V8 met twee turbo’s. Die wordt gekoppeld aan een sequentiële zesbak. De koets met z’n agressieve, hoekige stijl en erg klein glasoppervlak rust op koolstofvezel velgen met ingewerkte remschijven. In een ontwerp werkt dat probleemloos, maar in de praktijk is dat natuurlijk heel wat anders. Zo ver is het echter nog (lang) niet.