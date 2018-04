BMW tekent Metro voor Kuala Lumpur

Door: BV

Maleisië zat al behoorlijk veel in het nieuws de jongste tijd. Vooral omwille van het lot van vlucht MH370, en vandaag ook omwille van de Formule 1-wedstrijd die er is verreden. Dus deze metro kan er in de marge ook nog wel bij. Dit is het nieuw ontwikkelde treinstel voor de ondergrondse van Kuala Lumpur.



BMW Designworks USA



Metro’s worden niet gebouwd, ontwikkeld en getekend door één enkele constructeur, zo blijkt. De technologie is van Siemens, maar het is het Maleisische Mass Rapid Transit Corporation dat de treinen met vier stellen zal bouwen. En het ontwerp? Dat is afkomstig uit de USA, van de designstudie die BMW heeft in Californië.



In het totaal zullen 58 treinen zonder bestuurder onder de stad passeren. Ze zijn gemaakt om 30 jaar mee te gaan en aan het eind van hun carrière zijn ze voor 95% recycleerbaar.