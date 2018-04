België plant flitsmarathon wellicht op 17 april

Door: BV

Propagandamachine BIVV en de politie plannen een flitsmarathon in april. Want, zo zegt het Belgisch Instituut voor VerkeersVeiligheid, overdreven snelheid speelt een rol bij 30% van alle dodelijke ongelukken. Het is dus de hoogste tijd dat de politie probeert op 24 uren tijd zo veel mogelijk bekeuringen uit te schrijven.

Ikflitsmee

En daarom komt er een extra campagne: 24 uur waarop elk flitstoestel dat ons land rijk is, uit de kast wordt gehaald. En er is nog meer goed nieuws: het BIVV wil bewijzen dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor dergelijke acties door de burger zelf flitslocaties te laten nomineren!

Een nieuwe website www.ikflitsmee.be stelt je in staat om je suggesties achter te laten. De flitsdag zal plaatsvinden in april. De datum is in principe geheim, maar de klantengroep Sudpresse meldt dat het naar alle waarschijnlijkheid om 17 april gaat. De groep heeft weet van een aantal agenten dat voor die dag is opgeroepen.

Slechts 50.000 suggesties

Het BIVV ontving op z'n website suggesties van zo'n 50.000 Belgen. De meesten nomineerden hun eigen straat als flitsplaats. Voor het BIVV dat met de aantallen vooral op zoek ging naar het bewijs voor een maatschappelijk draagvlak, moeten die resultaten tegenvallen. Zo'n 11.090.000 landgenoten (op basis van het bevolkingscijfer van 2012) besloten immers van niet op de oproep in te gaan.