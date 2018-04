Arrinera Hussarya is productierijp

Door: AUTO55

Dit is de productversie van de Arrinera Hussayra, een Poolse supercar aangedreven door een ruim 650pk en 818Nm opwekkende 6.2l V8 uit de GM-stal die zijn krachten via een door het Italiaanse CIMA ontwikkelde automaat op de achteras lanceert. En de beloofde prestaties zijn ernaar. Zo snelt deze Oost-Europeaan in ongeveer 3,3 tellen naar 100km/u en houdt hij het pas met 340km/u op de teller voor bekeken. En de quarter mile, zowat dé maatstaf voor de Amerikaanse petrolheads, legt hij in een ronde 11 seconden af.

Geen veelweger

Zijn onderstel is van staal met een grote treksterkte en de koetswerkpanelen zijn uit composietmaterialen opgetrokken. Een mix tussen Kevlar en carbon kan ook, maar dan moet er dieper in de buidel worden getast. De bedoeling bestond eruit om het gewicht zo laag mogelijk te houden. En dat lijkt gelukt, want de Hussayra zet amper 1.315kg op de weegschaal.

Prijs (voorlopig) onbekend

Toen de concept car in 2012 kwam bovendrijven werd geopperd dat het merk € 120.000 per Hussarya zou vragen. Belastingen niet inbegrepen welteverstaan. Maar die prijs staat lang niet vast. Wel is dus zeker dat het model effectief de verkoop ingaat, met een geplande oplage van 100 exemplaren per jaar. De productieband gaat in de maanden die volgen aan het rollen.