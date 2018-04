1 april: hebben Mini en Opel hetzelfde marketingbureau?

Door: BV

Autoconstructeurs laten dezer dagen geen kans onbenut om zichzelf in de kijker te werken. Dat is het werk van de marketingafdeling van het bedrijf, dat daar niet zelden voor gaat aankloppen bij andere agentschappen. Internationale grappendag 1 april is zo’n kans die je niet kan laten liggen, en we verwachten ons de komende 24 uur dan ook aan een stevige portie niet al te serieus te nemen berichten. Twee daarvan zijn al binnen, en ze hebben behoorlijk wat overeenkomsten. Dus rijst de vraag: hebben Opel en Mini hetzelfde marketingbureau?



WK Voetbal



Mini presenteert de GoalCooper - een zogezegd speciale editie die niet alleen in de nodige opvallende koetswerkstickers zit, maar achteraan zowaar voorzien is van kunstgras.



De Speciale Opel Astra Copacabana doet eigenlijk net hetzelfde. WK-land Brazilië wordt geëerd in de striping en ditmaal is het zitmeubilair bekleed met écht gras. O ja, de vloermatten zijn vervangen door echt Copacabana-zand.