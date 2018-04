KITT te koop

Door: AUTO55

Neen, het is niet de echte, maar wel een hele goede replica van de zelfbewuste Pontiac Firebird Trans Am uit de jaren '80-cultreeks Knight Rider (zie ook dossier Helden van het kleine scherm). En wat meer is, die andere hoofdacteur - levende legende David Hasselhoff, momenteel talkshow host bij het Zweedse TV3 - heeft 'm nog in zijn bezit gehad. Gekregen van een Überfan dan nog, met Jennifer Catano op haar paspoort, die er ongetwijfeld heel wat tijd en werk heeft ingestoken. Zo is zelfs de rijhoogte instellen mogelijk, werd het dashboard volledig gedigitaliseerd en zijn er meer dan 4.000 geluidjes uit de serie geprogrammeerd om het allemaal zo echt mogelijk te doen lijken.

In het verkeerde jaar geboren

Autonoom rijden kan deze Knight Industries Two Thousand jammer genoeg niet, maar er zit wel een dikke 5.0l V8 in de neus om de bestuurder te plezieren. Gekoppeld aan een automaat weliswaar. En we zullen er meteen ook maar bij vermelden dat het blok in 1986, het geboortejaar van het artikelonderwerp, rond de 200pk schommelde. Wat niet zo veel is gezien de cilinderinhoud. De 'echte' KITT was overigens uit 1982.

Het knappe eerbetoon staat dus te koop - bezichtigen kan in het Ierse Museum of Style Icons - en het hoogste bod bedraagt momenteel $ 16.000. Maar da's niet voldoende voor de verkoper. Die wil er graag tussen $ 30.000 en $ 50.000 voor vangen.