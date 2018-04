Autoverkoop maart: Belgische markt is stabiel

Door: BV

Afgelopen maand maart werden in ons land 52.808 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is 0,5% minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vakorganisatie Febiac heeft het dan ook over een stabiel marktbeeld.

VW voert het veld aan

Volkswagen houdt in de cijfers van afgelopen maand de Fransen op achterstand. Met 5.329 voertuigen blijft het Renault (4.775), Peugeot (4.082) en Citroën (3.719) voor. BMW sluit de top 5 af met 3.537 stuks. De Top 38 met hun cijfers van vorig jaar hebben we zoals steeds op onze facebook-pagina gepost.

Groei bij bestelwagens en motoren

De markt van de lichte bedrijfsvoertuigen is in maart 3,3% toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Bij de bedrijfsvoertuigen tot 16 ton MTM komt er zelfs een derde bij.

De motorfietsen profiteren volgens Febiac van een vruchtbaar salon en een schitterend voorjaar. Voor de derde maand op rij gaan de aantallen er fors de plus in. De toename in maart bedroeg 12,2% en het resultaat voor het ganse jaar gaat al 15,9% boven de cijfers van 2013.