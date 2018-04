McLaren 12C is al geschiedenis, 650S is opvolger

Door: BV

McLaren intorduceerde op het Autosalon van Genève de 650S. Een auto die veel weg had van de MP4-12C, maar veeleer liep te pronken met het smoelwerk van de P1 hypercar van het merk. Daardoor leek de McLaren 650S wel erg hard op een opvolger voor de MP4-12C. En dat maakt McLaren nu officieel.

Productie 12C al gestopt

Er was al uitgelekt dat McLaren geen nieuwe 12C meer bouwde, om zich te concentreren op de nieuwe producten van het bedrijf. Nu maken de Britten ook bekend dat de bouw ervan niet opnieuw wordt opgestart. Helemaal abnormaal is het nu ook weer niet. McLaren stelde de MP4-12C immers al voor in 2009.

Cadeautje voor de 12C-klanten

Om de bestaande 12C-klanten te troosten, pakt McLaren voor de tweede keer uit met een gratis upgrade. Niet dat er iets ‘fysiek’ aan de auto gewijzigd wordt. Anno 2014 is dat immers niet meer nodig. Wie een 12C in de garage heeft staan wordt getrakteerd op nieuwe software. Daardoor leert je snelle tweezitter op slag wat extra kunstjes. Hoe hij z’n spoiler kan gebruiken als luchtrem bijvoorbeeld.