Binnengluren bij Pagani

Honda en Lamborghini deden het de Italiaanse sportwagenbouwer Pagani vorig jaar al voor. Of ook niet helemaal, want terwijl eerstgenoemde merken internetsurfers via Google Maps een virtueel bezoek gunnen aan hun musea, laat Pagani (voorlopig?) enkel in de showroom in Emilia-Romagna kijken.

De werkplaats, die zich ernaast bevindt, werd zo veel mogelijk van het zicht onttrokken. Wat je wel bewonderen kan, behalve wat decoratie, miniaturen en dergelijke meer, is de deels uit carbon opgetrokken Pagani Formula Renault van Horacio Pagani Competition en de binnenzijde van de spectaculair vormgegeven Zonda en Huayra. Laatstgenoemde staat overigens op de oprit voor het gebouw geparkeerd. Bekijk het zelf via deze link.