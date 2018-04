Zeldzame BMW Alpina C2 2.7 onder de hamer

Door: AUTO55

Toen BMW-tuner Alpina de C2 2.7 in 1986 aan de wereld presenteerde, als opvolger van de C2 2.5, was de 3-reeks afgeleide meteen iets krachtiger dan de gangbare M3 (E30) met een vier-in-lijn aan boord. Dat had hij aan z'n 2.7-liter zescilinder benzinemotor te danken. Die was goed voor ongeveer 210pk bij 5.800tr/min en bracht de snelle middenklasser in 6,9 seconden tot 100km/u, met een top van 225km/u.

Van deze uitvoering werden er 108 stuks gebouwd. Eén daarvan, van modeljaar 1988, zal op 12 april aanstaande worden geveild door de Silverstone Auctions in het Engelse Birmingham. Er wordt echter niet verwacht dat de grijze bolide in kwestie meer gaat opbrengen dan een BMW M3 uit dezelfde periode. Dat model - en al zeker als Evolution of Sport Evolution - is tenslotte nog meer gegeerd door de liefhebbers van het merk.