San Francisco vindt Smart-tipping uit

Door: BV

De Amerikanen hebben een traditie van wat zij ‘cow-tipping’ noemen. Dat is eigenlijk het omverduwen van vee, wat vooral in de zuidelijke staten wordt beschouwd als een kwajongensstreek zonder veel erg, die je eens moet gedaan hebben. Een beetje zoals racen met een winkelkarretje dat ook is.

Smart-tipping

In de Pixar-animatiefilm Cars, werden er tractors ‘getipt’ en in San Francisco is de laatste rage nu schijnbaar smart-tipping. Een bende van 8 personen legde er op één nacht op z’n minst drie Fortwo’s op z’n dak, zij en kofferklep. De Amerikaanse Smart-bezitters kunnen maar hopen dat het geen nationaal fenomeen wordt.