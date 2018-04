Ford S-Max Vignale is premium-MPV

Door: AUTO55

Op de Salone del Mobile, een jaarlijkse designbeurs in Milaan die elke maand april de deuren opent, heeft Ford deze S-Max Vignale met de wereld gedeeld. En het blijft niet bij een concept car. De productie-afgeleide wordt volgend jaar verwacht, na de komst van de Mondeo Vignale.

Vignale staat voor luxe, en Ford wil er duidelijk mee aan de slag. De S-Max Vignale van op de foto's is gespoten in Milano Giorgio, staat op 21-duims lichtmetaal en houdt van aluminium inleg. We treffen ook een behoorlijk moduleerbare cabine, met veel leder met een premium-tintje en zogeheten docking stations achterin voor elektronische toepassingen.