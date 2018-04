Tesla Model S Cabrio al 100 keer besteld

Door: AUTO55

Het Californische Newport Convertible Engineering (NCE) had nog maar net een (vals) beeld van een dakloze Tesla Model S het wereldwijde net opgestuurd, en er hapte al een Chinese investeerder toe om meteen 100 exemplaren te bestellen. Waarop de ombouwers bij Tesla Motors een verzoek hebben ingediend om samen een totaal van 5.000 Tesla S cabrio's te produceren. Een veelvoud van de eerste bestelling, maar NCE verwacht dat het niet bij één enkele klant gaat blijven. Op 18 april weten we of de plannen ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd.

NCE wil twee versies van de zomerse Model S. Met een stoffen dak of met een hard wegklapdak. De prijs voor de ombouw bedraagt respectievelijk € 21.000 en € 35.000 euro.