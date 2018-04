Mercedes presenteert BMW X6-rivaal in China

Door: BV

Op het Autosalon van Peking zal Mercedes op 20 april de Concept Coupé SUV onthullen. Dat wordt in essentie een meer dynamisch gelijnde variant van de ML.

MLC?

Over de SUV Coupé van Mercedes is al behoorlijk wat bekend. Zo weten we dat hij aan de zijde van de M-Klasse geproduceerd zal worden in het Amerikaanse Alabama. Logisch want het gros van de technische componenten en de bodemstructuur is gemeenschappelijk voor beide modellen. Ga er dus maar meteen van uit dat het gros van de motoren ook de overstap maakt. Over de naam zeggen de Duitsers zelf natuurlijk niets, maar de term MLC circuleert al lange tijd.