Bentley Mulsanne gaat aan de hybride

Door: BV

Bentley stelt op het Autosalon van New York de Mulsanne Hybrid Concept voor. En dat is meteen geen gewone hybride, maar een plug-in-exemplaar dat zichzelf bij voorkeur aan een stopcontact vol energie zuigt.



Eerst in Bentley’s SUV



De Mulsanne doet dan wel dienst als testlichaam voor de technologie, maar dat is niet het model dat het eerst met de aandrijflijn zal worden uitgerust. Dat wordt wellicht de SUV die er in 2016 zit aan te komen. Finaal zal 90% van het modellengamma omgeturnd worden tot hybride. En dat is niet eens zo’n filosofische keuze, maar pure noodzaak omwille van de almaar strenger wordende uitstootnormen.



Betere prestaties, minder uitstoot



In de Mulsanne met V8 moet de aandrijflijn een meervermogen van 25% opleveren, wat erop zou neerkomen dat er bijna 650pk ter beschikking van de bestuurder staat. En dat natuurlijk bovenop een flink hoger getrokken koppelcurve. De CO2-uitstoot zou daarentegen met zo maar eventjes 70% dalen.