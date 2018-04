De vijfde legende: Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse 'Black Bess'

Door: BV

Bugatti heeft het vijfde en voorlaatste exemplaar getoond in de ‘Legends’-editie. Deze is niet opgedragen aan een persoon maar aan een voertuig.



Bugatti Type 18 Black Bess



Bugatti omschrijft de Type 18 ‘Black Bess’ als één van de allereerste legale sportwagens. De auto had een viercilinder lijnmotor met zo maar eventjes 5 liter inhoud. 100pk wekte die op, wat voldoende was voor een topsnelheid van 160km/u. De auto kwam uit in verschillende wedstrijden met oprichter Ettore Bugatti aan het stuur. In 1912 schreef hij ermee de Mont Ventoux heuvelklim op z’n naam.



Slechts drie stuks



Net als de vier vorige ‘Legends’-edities komen er van Deze Veyron Grand Sport Vitesse slechts drie exemplaren. De koets van carbon is gehuld in zwart met gouden accenten, terwijl het interieur overwegend beide is, met Havanna leder voor de deurpanelen. Daarin - en dat is apart - zijn tekeningen aangebracht die onder meer de Type 18 tonen, maar waarop ook een Morane Saulnier Type H vliegtuig te zien is. Dat is een sportvliegtuig van voor de eerste wereldoorlog, van Franse makelij. Er werden er zeven van verkocht, maar het exemplaar dat model stond hoorde toe aan Roland Garros.



China Auto in Peking



Bugatti zal de Veyron Grand Sport Vitesse Black Bess voorstellen op het autosalon van peking, dat vanaf 20 april de deuren opent.