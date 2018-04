Lexus toont de nieuwe NX

Door: BV

Lexus toont z’n nieuwe crossover, de NX. Die volgt op een erg hoekige concept car, maar heeft lijnen die een pak zachter op het netvlies vallen.

Zandloper-grille

De definitieve versie behield de erg uitgesproken grille met zandlopervorm, die wordt geflankeerd door slankere lichtunits en aparte boomerangvormige dagrijlichten met LED-technologie. De daklijn zelf neigt wat meer naar die van de coupé als voorheen, wat grotendeels verantwoordelijk is voor de dynamische pose waar het model mee uitpakt.

F-Sport

Wie dat dynamisme graag nog wat meer in de verf zet opteert best voor de F-Sport. Die etaleert je ingesteldheid met verchroomde uitlaatpijpen, 18-duimers in plaats van de standaard 17-duims velgen en tal van sportieve details.

Draadloos opladen

Natuurlijk heeft de NX een boordplank in zacht aanvoelend materiaal. Ze worden afgewisseld met metaalachtige oppervlakken. En er zijn snufjes als een head-up display. Maar de grootste nieuwigheid is toch wel de mogelijkheid om aan boord draadloos apparaten op te laten. Als die er tenminste voor uitgerust zijn.

Motoren

Lexus voorziet ten minste drie versies. De instapper wordt de NX 200, zonder specifieke details denken we daarbij aan een atmosferische tweeliter. Daarboven vinden we de NX 200t, met een tweeliter turbomotor. En helemaal bovenaan het gamma komt de NX 300h, een hybride die wellicht meer dan 220pk opwekt. Het is niet uitgesloten dat Europa alleen de laatste in de catalogus krijgt.