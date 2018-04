Chevrolet Corvette Z06 kan nu ook z'n dak kwijt

Door: BV

De Corvette Z06, dat is de extra potige versie die een 6,2l V8 met compressor onder de kap krijgt. Goed voor 625pk en 861Nm trekkracht. Een gesloten versie was er al, maar nu stelt Chevrolet ook de convertible voor.



7 of 8 versnellingen



Bovenstaande centrale wordt door het bedrijf gekoppeld aan een handbak of een automaat. Die laatste telt 8 verhoudingen, maar ook de handgeroerde bak heeft een aardige collectie tandwielen. Die heeft 7 versnellingen. Net als de handgeschakelde Porsche 911.



Nauwelijks zwaarder



De structuur van de Corvette is grotendeels uit aluminium vervaardigd. En omdat die 20% stijver is dan die van z’n voorganger, denkt Chevy dat de Z06 het wel kan stellen zonder al te veel extra verstevigingen. Daarom is het leeggewicht van deze variant met elektrisch bediend canvasdak bijna identiek aan dat van de Z06 Coupé.



Gemeen uiterlijk



Deze Z06 is steevast uitgedost met een voorsplitter, een motorkap in carbon met luchtdoorstroomopeningen en een achterspoiler. Maar er zijn nog een hele hoop opties op aan te stippen die helend zijn voor het uiterlijk, de aerodynamica, of beide.