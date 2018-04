Extra jaar garantie voor Porsche 911 GT3

Door: AUTO55

Dat Porsche alle 911 GT3-modellen van de huidige lichting terugroept wegens brandgevaar, is al langer bekend. Nu weten we ook dat alle 785 eigenaars een brief in de bus krijgen waarin staat dat de productie van de nieuwe motoren op de 22ste van deze maand zal worden opgestart. Als water bij de wijn voorziet de sportwagenconstructeur een extra jaar garantie, en uiteraard krijgt elke GT3-bezitter na de werken een certificaat met betrekking op de vervanging van het motorblok.

GT3 RS

Een 911 GT3 RS staat overigens ook op de planning, maar een lancering tijdens de zomermaanden lijkt er niet meer in te zitten. Eerst willen de Duitsers absoluut zeker zijn dat het mankement aan de motor verholpen is.