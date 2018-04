Saleen neemt Tesla Model S onder handen

Door: AUTO55

Saleen, een Amerikaanse tuner die we ook kennen van eigen creaties als de S7 en de Raptor, heeft zich over de Tesla Model S gebogen. Het resultaat heet - lekker creatief - Tesla Model S by Saleen en gaat ook effectief in productie. Weliswaar in de VS, maar wel al vanaf deze zomer.

De Tesla S by Saleen krijgt nieuwe wielen, keramische remmen en een agressiever voorkomen. Zijn koetswerk bevat delen uit carbon, zoals de diffuser achteraan. Binnenin valt er ook wat nieuws te rapen, met name wat de bekleding betreft.

Nog sneller

Dat hij ook sneller wordt dan de nu al zeer krachtige Model S zonder meer werd al bevestigd, maar hoeveel sneller weet men voorlopig enkel in intieme kring. Leuk als je bedenkt dat de auto waarop hij gebaseerd is omgerekend 416pk en 600Nm ontwikkelt en minder dan 5 seconden nodig heeft om 100km/u te bereiken.