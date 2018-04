Hier is de nieuwe Nissan Murano

Door: AUTO55

De eerste generatie Nissan Murano werd in 2002 voorgesteld en was enkel met de 3.5l V6 uit de 350Z te verkrijgen. Een beetje minder potent gemaakt, maar nog steeds lang geen spek voor de Europese bek. Generatie twee kwam er in 2008 en kreeg voor het eerst ook een dieselmotor ingeplant. En nu is nummer drie klaargestoomd. Die wordt nog deze maand voorgesteld in New York en zal in de loop van volgend jaar ook in Europa te koop worden aangeboden.

Herkenbare snoet

Het design lijkt als twee druppels water op dat van de Resonance Concept die vorig jaar in Detroit stond te blinken. Uiteraard met stijlelementen die je zowel op de nieuwe Qashqai en de daarop gelijkende X-Trail tegenkomt.

Geen verrassingen

Het motorenaanbod blijft onveranderd. De Murano laat zich dus nog steeds voortbewegen door een atmosferische 3.5-liter V6 benzine of door een 2.5-liter dCi met diesel door de aderen.