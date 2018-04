Land Rover Discovery Vision Concept

Door: BV

Land Rover onthult vandaag deze Discovery Vision Concept. Die geldt in de eerste plaats als voorbode voor de volgende Discovery en zal model staan voor niet één product, maar een hele reeks terreinwaardige SUV's, zoals de Range Rover tegenwoordig ook aan het hoofd van een familie staat.

Dynamisch design

De Discovery laat zich tot op heden vooral kenmerken door z’n hoekige lijnenspel dat de tand des tijds verrassend goed doorstaat. Maar een stijlbreuk dringt zich op, want de Britten achten de tijd van de no-nonsense ‘Disco’ passé, en pakken uit met een nieuwe vormtaal. Die is meer op dynamiek gericht en heeft volumes die nauwer aansluiten bij de rest van het moderne wagenpark. En ja, ook hier kan je wat Evoque-invloeden ontwaren.

Veelzijdig interieur

Het interieur moet het summum in veelzijdigheid bieden, maar wel zonder je moe te moeten maken. Deze concept car kan daarom omgebouwd worden van een zeven-, naar een zes-, vijf- of zelfs een vierzitter met limousine-allures, door eenvoudigweg op het aanraakgevoelige scherm te tikken.

In de deuren van de wagen zitten uitneembare trolleykoffers en in de rugleuningen ingewerkte accessoires garanderen volgens Land Rover een uitzonderlijk gebruiksgemak.

De in twee delen opgedeelde kofferklep is verdwenen. Er is nu een elektrisch exemplaar uit één stuk. Maar de Discovery Vision Concept beschikt eveneens over een uitschuifbare drempel. Dat platform is flexibel en kan je zelf gebruiken of uitrusten met pakweg een ski- of fietsenrek.



Propvol technologie

De Britten hebben een denktank die nogal wat technologische toepassingen bedenkt. Een hele rits daarvan zijn in de Discovery Vision Concept ingebouwd. Het gaat van de mogelijkheid om videoconversaties te kunnen voeren met andere passagiers, tot een afstandsbediening voor de auto. Dat laatste komt bijvoorbeeld van pas wanneer je een aanhangwagen moet koppelen.

Laserprojectietechnologie wordt ook gebruikt. Om bijvoorbeeld symbolen of aanwijzingen op de weg te projecteren. Het terrein afscannen kunnen lasers in de bumper, om dan vervolgens in de auto een driedimensionaal beeld te projecteren waarop de meest aangewezen route wordt aangeduid.

Doorzichtige motorkap

Neen, de Discovery Vision Concept heeft geen glazen motorkap, maar het concept komt aardig in de buurt. Door beelden van camera’s in de neus te projecteren tegen de voorruit, lijkt het alsof de bestuurder door de motorkap naar de weg kan kijken. Volgens Land Rover komt dat het vertrouwen op het terrein aanzienlijk ten goede.