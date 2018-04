Mini Countryman ondergaat facelift

Door: BV

Aan het eind van de zomer wordt de vernieuwde Mini Countryman leverbaar. Het model wordt voorgesteld op het Autosalon van New York. De inspiratie komt uiteraard van de jongste Mini-generatie.



Zonder grote aanpassingen



De vormgeving van de minst mini Mini wordt niet grondig overhoop gehaald. Eigenlijk tikt het merk gewoon netjes alle verplichte vakjes bij een facelift af. Aangepaste grille? Check. Nieuwe koetswerkkleuren en velgen? Check. Vernieuwde lichtunits voor en achter? Check. Voor vierwielaangedreven versies (All 4) komen daar nog andere beschermsierlijsten in voor- en achterbumper bij, terwijl de mistlichten voortaan stralen met LEDs in plaats van met halogeenlampjes.



Binnenin



Aan de binnenzijde introduceert Mini een klein beetje meer bling. Door het instrumentarium te herzien en wat meer chroom op de versnellingspook aan te brengen. Het infotainmentsysteem is opgewaardeerd. De belangrijkste wijziging is echter wat je niet ziet: Mini propt meer isolatiemateriaal in de cabine. Daardoor is het er stiller.



Motoren



Alleen aan de centrale van de pittige Countryman S wordt gesleuteld. Die 1.6l turbomotor wordt opgewaardeerd en produceert voortaan 190pk en 240Nm. Daardoor is het model een beetje sneller. De sprint is geschiedenis na 7,5 seconden en je haalt er tot 218km/u mee.