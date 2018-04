De volgende Mazda MX-5 is er reeds als chassis

Door: AUTO55

Deze week stelt Mazda in New York de MX-5 25th Anniversary Edition voor. Jaja, de MX-5 is er 25 intussen - maar de Soul Red Metallic koetswerkkleur is daarvan het voornaamste nieuws. En hij komt niet eens naar Europa. Meer belangwekkend is wat er op het Autosalon van New York vlak naast staat te blinken. De Japanners stellen er immers reeds het onderstel van de volgende generatie voor. Die gaat nog eens flink op dieet.

Lichter, snediger

De MX-5 zou minstens 100kg verliezen. Een heel pak als je bedenkt dat de huidige telg niet veel meer dan een ton op de weegschaal zet. Bovendien zal het zwaartepunt lager liggen en de krachtbron centraler worden opgesteld. De opzet? Een nog betere gewichtsverhouding tussen voor- en achteras, een hogere fun-factor en een snediger weggedrag. Ondertussen wordt ook de stijfheid en de crashbestendigheid verbeterd, aldus Mazda.