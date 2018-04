Discovery Sport is opvolger Land Rover Freelander, met plaats voor 7

Door: BV

Land Rover wil de succesvolle uitbouw van het Range Rover-gamma, van één model naar een familie met drie modellen, herhalen bij de functionele producten van het merk. Er is een familie van Discovery op komst, waarvan de Discovery Vision Concept die in april op het Autosalon van New York te zien was, beschouwd kan worden als de stilistische Heilige Graal. De vormtaal zal terugkomen op de verschillende modellen van de Discovery-familie.

Capabel en veelzijdig

Terwijl het bij de Range Rover allemaal wat meer om stijl gaat dan om inhoud, moet de Discovery-familie het vooral hebben van z’n capaciteiten en z’n veelzijdigheid. Net zoals dat nu reeds het geval is. Want laat ons wel wezen: een Discovery kost pakken minder dan een Range Rover Sport die (in het geval van de vorige generatie) technisch nagenoeg identiek was, kan 2 personen meer vervoeren en doet het op terrein nog iets beter. Die waarden worden nu verder uitgediept en verpakt in een stijlvol pakket.

Freelander wordt Discovery Sport

Na twee succesvolle generaties zal de Freelander van naam veranderen en worden ondergebracht in de Discovery-familie. Hij zal (van ver) lijken op de Discovery Vision Concept, maar dat is niet het voornaamste nieuws. Het model wordt immers leverbaar met vijf- of zeven zitplaatsen. Zo blijkt uit de gecamoufleerde exemplaren die reeds meermaals zijn opgemerkt. Dat de Discovery Sport nog een flinke lepel modder zal lusten, belooft Land Rover nu al. In 2015 kunnen we dat toetsen aan de realiteit.