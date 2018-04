Nieuwe Subaru Outback is eleganter

Door: BV

Subaru heeft op het Autosalon van New York z’n nieuwe Outback voorgesteld. Dat model zal, met lichte wijzigingen en op de Europese markt afgestemde motoren, ook het oude continent aandoen.



Gewijzigde proporties



De Outback forceert geen stijlbreuk met z’n voorganger, maar hult zich wel in een lijnenspel dat een tikkeltje eleganter is dan dat van de vorige generatie. Daarvoor speelde het Japanse merk vooral met de proporties. Net als bij de WRX STI is de voorruit verder naar voren geschoven. Zo’n 5cm. Dat levert meer voelbare (maar niet noodzakelijk bruikbare-) ruimte op aan de binnenzijde, en zorgt voor een meer dynamisch profiel. De aërodynamica verbetert er ook van - omdat de hoek van de voorruit minder groot is. En er is zelfs een heilzaam effect op de zichtbaarheid rondom: er is plaats voor een extra zijraampje zodat je voor de almaar groter wordende spiegels kan kijken.



De afmetingen zijn ook aangepast, zij het marginaal. In de lengte komt er amper 1,5cm bij. Dat merk je niet. Maar de 1,8cm in de breedte zou wel eens net dat beetje meer elleboogruimte kunnen bieden dat het met z’n drieën op de achterbank draaglijk maakt.



Motoren



De Amerikaanse klant heeft de keuze uit een 2,5l viercilinder boxermotor met 175pk of een 3,6l zescilinder (uiteraard met dezelfde architectuur) met 256pk. Vierwielaandrijving en 22cm bodemvrijheid moeten ervoor zorgen dat je behoorlijk avontuurlijk ingesteld kan zijn, maar de enige beschikbare transmissie is een CVT-automaat en daar wordt dan weer geen autoliefhebber vrolijk van. Maar Europa krijgt ongetwijfeld ook een handbediende bak.