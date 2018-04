Morgan Plus 8 Speedster viert 100 jaar vakmanschap

Door: BV

Op Pickersleigh Road in het Britse Worcestershire worden al een eeuw lang klassiek gelijnde coupé’s en cabrio’s gebouwd. De methode, die onder meer gebruik maakt van hout en aluminium voor het onderstel, wijzigde al die tijd nauwelijks. Maar de techniek en de krachtcentrale werd wel steevast bij de tijd gebracht. Die eeuw wordt nu gevierd met deze Plus 8 Speedster. Die zal - je raadt het al - op exact 100 exemplaren het levenslicht zien.



Unieke stijlkenmerken



De Speedster ruilt natuurlijk z’n conventionele voorruit voor een klein exemplaar dat je als bestuurder nauwelijks uit de wind zet. Al krijgen we de indruk dat Morgan op verzoek ook wel een conventionele voorruit en cabriokap voorziet. In het andere geval moet je het stellen met een afdekzeil. Dat bedekt - zoals traditioneel is bij een Speedster - ook de passagiersplaats. Rolbeugels breken de lijn, maar je hoeft ze niet te specifiëren.



Morgan heeft het over enkele unieke kenmerken en accessoires om de Plus 8 Speedster helemaal uniek te maken. Die zullen echter bovenop de basisprijs van € 85.000 komen, en het doet niet de moeite om er extra uitleg bij te geven. We gokken evenwel op stijlkenmerken en prints zoals die ook op de Morgan Threewheeler te krijgen zijn.



V8 van BMW



Onder de kap ligt een 4,8l achtcilinder van BMW. Dat die er in past is op zich al een prestatie. DE eenheid ontwikkelt in casu een vermogen van 370pk, en de Morgan Plus 8 Speedster is een pluimgewicht. 240km/u lijkt ons zonder voorruit ruim voldoende als topsnelheid. En dan is er nog de acceleratietijd tot 96km/u (60Mph) van amper 4,2 seconden. Sensatie gegarandeerd.