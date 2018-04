Audi TT Offroad Concept wordt vierdeurs coupé

Door: BV

Op het Autosalon van Detroit stelde Audi nog de Shooting Brake Concept voor. Dat was een voorbode van de TT. Op het Autosalon van China stelt Audi nu de TT Offroad Concept voor. Een vierdeurs TT werd eigenlijk al aangekondigd als toekomstig lid van de TT-familie. En deze SUV-variant is daar de facto de voorbode van. Beschouw het als Audi’s kijk op wat wellicht een concurrent voor de Mercedes CLA wordt. In 2016 is de productievariant realiteit.



TT Offroad Concept



Met z’n lengte van 4,39 meter en breedte van 1,85 meter kan je de Audi TT Offroad Concept het beste vergelijken met de Q3. Maar hij is wel 8cm lager, bovenop een erg sportieve koetswerkbelijning die aan de binnenzijde slechts ruimte biedt voor vier individuele zitplaatsen.



Interieur



Het interieur is gebaseerd op dat van de reeds voorgestelde Audi TT. Dat betekent dat hij beschikt over de ‘virtual cockpit’ met het grote (12,3 inch) TFT-display met 3D-weergave. Op afroep zijn diverse functies ‘naar voren te halen’. Zo kan de bestuurder kiezen voor de power-meter van de hybride aandrijving, de navigatie en meer. De conceptcar beschikt daarnaast nog over drie Audi Smart Displays. Dit zijn hittebestendige tablets die zowel in als buiten de auto te gebruiken zijn voor (online) infotainment. Bijzonder detail: in de hoofdsteunen van elke stoel zijn twee Bang & Olufsen speakers geïntegreerd. Deze zorgen voor een bovengemiddelde geluidskwaliteit, ook bij telefoongesprekken.



Hybride



Als bijna vanzelfsprekend is de Audi TT Offroad Concept een hybride. Dat is tegenwoordig bij bijna alle concepts het geval. In dit geval gaat het om een 2.0 TFSI benzinemotor die - afhankelijk van het programma - zowel direct als indirect ingespoten kan worden. Die wordt gecombineerd met een kleine elektromotor. Daarnaast beschikt de achteras ook over een tweede elektrisch aggregaat dat 115kW en 270Nm sterk is. Omdat de thermische motor en de eerste elektrische eenheid al hun vermogen via een s-tronic automaat naar de voorwielen sturen, is dit de enige manier waarop de TT Offroad Concept vierwielaandrijving realiseert. Alle centrales samen genereren 408pk en 650Nm. Dat is uiteraard ruim voldoende voor een indrukwekkend sprintcijfer. Wat denk je van 5,2 seconden voor de honderdsprint. De top is begrensd op 250km/u, maar dat is niet zo indrukwekkend als het verbruiksgemiddelde van 1,9l/100km. De CO2-uitstoot bedraagt amper 45gr/km.



Geheel elektrisch, hybride of gewoon snel



De opzet met een verbrandingsmotor, twee elektromotoren en een lithium-ion accu maakt drie rijdmodi mogelijk. In EV-modus ligt de nadruk op elektrische aandrijving via de achterwielen. De lithium-ion accu voorziet de elektromotor achter van stroom. De topsnelheid is dan begrensd op 130 km/h en de actieradius bedraagt 50 km – totaal emissievrij. In Hybridemodus gaan de elektromotoren en de 2.0 TFSI een zo efficiënt mogelijke samenwerking aan. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij de achterwielaandrijving via de elektromotor (e-tron quattro) in actie komen. In Boost-modus ligt de nadruk op maximale prestaties.



Laden zonder stekker



Je kan de lithium-ion-accu gewoon laden aan het stopcontact, maar ook draadloos laden is een mogelijkheid. Dan volstaat het van boven een speciale plaat te parkeren die een magnetisch veld opwekt. Die technologie heeft al een rendement van 90%.