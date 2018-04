China krijgt een Ford Escort

Door: BV

Op deze site, die toch al sinds 2001 elke dag autonieuws serveert, hebben we het nog niet vaak over de Ford Escort moeten hebben. De Ford Escort RS Cosworth die van 1992 tot 1996 in de catalogus stond heeft het tot onze retrorubriek geschopt, maar voor het overige was het meer dan een decennium stil rond het model. Tot Ford de naam vorig afstofte voor een studiemodel voor de Chinese markt. En nu is de Escort er ook echt.



Ontworpen in Australië



Het is de Australische Ford-afdeling die de lijnen van deze vierdeurs pende. Met inspiratie die overduidelijk van bij de Fiësta, Focus en de nog altijd niet gelanceerde nieuwe Mondeo afkomstig is.



Eén beschikbare motor



De nieuwe Escort heeft natuurlijk niets meer te zien met het product dat destijds in Europa de catalogus sierde. Deze nieuweling is zelfs helemaal bij de tijd. Er is een speciale houder voor de smartphone en de veiligheid wordt door zes airbags gegarandeerd. De motor is steeds een 1.5l benzinecentrale die wordt gekoppeld aan een automaat.