Volkswagen New Midsize Coupe is niet wat de naam belooft

Door: BV

Volkswagen toont op het Autosalon van China deze NMC. Dat staat voor New Midsize Coupé. Een studiemodel van een dynamisch gelijnde coupé op basis van het MQB-platform, dat we in de eerste plaats kennen van de VW Golf maar finaal de basis zal vormen voor meer dan dertig (!!) verschillende modellen.



Breder dan een Passat



De Duitsers hebben ervoor gekozen om deze Chinese creatie een bijna vierkante voetafdruk te geven. Daarom is het model wel breder dan een Passat, maar tegelijk korter én lager dan een Jetta. Z’n drievolumekoetswerk blijft tegelijk erg praktisch want er is ruimte voor vijf inzittenden en 500 liter laadcapaciteit.



Een tweeliter turbomotor



Voor de aandrijving van de voorwielen zorgt een tweeliter TFSI benzinemotor en een zeventraps-DSG-automaat. Op dat vlak is deze VW NMC eigenlijk een kopie van de VW Golf GTI, met een op 220pk afgestelde benzinemotor. De topsnelheid van deze erg gladde creatie (Cx 0,29) bedraagt 244km/u terwijl de sprinttijd slechts 6,5 tellen bedraagt.



Een Coupé?



Een coupé is in regel een tweedeurs met dynamische koetswerklijn die in niet onaanzienlijke mate wordt bepaald door een gestrekte bolling van de daklijn. Maar omdat het ‘sexy’ klinkt strooien autobouwers steeds vaker met de term. Eerst voor vierdeursmodellen met dezelfde daklijn en deskundig verstopte achterportieren. En tegenwoordig dus ook al voor vierdeursversies waarvan je gewoon de deurhendels ziet zitten en waarvan de daklijn niet opvallend bol is, maar gewoon enkele millimeter lager ligt dan gewoonlijk. Neen VW, dit heeft niets van een coupé. Maar een vierdeurs met een bovengemiddeld dynamisch profiel - dat is het wel.