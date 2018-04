BMW Vision Luxury Concept hint naar volgende 7

Door: BV

Dat Mercedes de andere Duitse autoconstructeurs een maagkramp bezorgd bij de voorstelling van een nieuwe generatie S-Klasse is inmiddels bijna traditie geworden. Maar natuurlijk zitten ook de andere vaste waarden in het topsegment niet stil. Bij BMW wordt er alles aan gedaan om Mercedes bij de voorstelling van de volgende ‘Siebener’ een koekje van eigen deeg te geven. Dat bewijst deze Luxury Vision Concept die wordt voorgesteld op het Autosalon van Shanghai, in China.



Onderstel in carbon en aluminium





Elke autobouwer probeert z’n nieuwe modellen lichter te maken dan voorheen. En BMW lijkt daarin verder te willen gaan dan de andere constructeurs. Terwijl aluminium al regelmatig wordt ingeschakeld om het gewicht van structuur, plaatwerk of ophanging te drukken, is carbon nog een grote zeldzaamheid. Maar BMW en vliegtuigbouwer Boeing hebben niet voor niets samen een kenniscentrum voor dat materiaal opgericht. De complete dragende structuur van de BMW i8 en i3 zijn er al van gemaakt en het Duitse bedrijf lijkt nu op z’n minst te overwegen om delen van het chassis van z’n grootste limousines erin te voorzien. Carbon komt daarom ook terug in het interieur, waar het onder meer de instaplijsten siert. Een verwijzing naar het exotische materiaal dat ook onzichtbaar is verwerkt…De BMW Vision Luxury Concept is niet beschaamd om z’n uiterlijk. Z’n erg riante afmetingen worden immers extra in de verf gezet door flink uit de kluiten gewassen gestileerde radiatoropeningen, een erg lange motorkap en een zeer uitgesproken vouwlijn ter hoogte van de deurhendels. Ook hier wordt carbon gebruikt voor accenten in de bumperschilden, terwijl chroom onder meer op de flanken rijkelijk wordt aangebracht, voor een extra luxueuze toets. De koplampen maken gebruik van lasertechnologie terwijl OLED’s worden ingeschakeld voor de achterste lichtunits.De bestuurder wordt door het dashboard ingekapseld en van een uitgebreid pakket informatie voorzien. Het digitale instrumentarium is daarvan slechts een klein onderdeel. Op de voorruit voor de bestuurder kan BMW allerlei gegevens projecteren. En het blijft niet beperkt tot boordgegevens of navigatie-instructie. De head-up-display kan ook voetgangers aanwijzen, gebouwen omcirkelen, gevaren aanwijzen of verkeersborden signaleren.Achteraan worden schermen vooral ingeschakeld om de passagiers bezig te houden. Ze beschikken er elk over een video- en geluidssysteem. Relaxen kan in de instelbare zetels, maar als het moet kan er ook werk verzet worden. Daarvoor dienen de vliegtuigtafeltjes.De toegang wordt verzekerd door erg grote portieren. De achterste exemplaren openen in tegengestelde richting. Een B-stijl is wel aanwezig, maar omdat er geen deuren tegen worden opgehangen en carbon is ingeschakeld voor de structuur, is die erg smal. De zetelframes zijn overigens ook in dat materiaal en direct geïntegreerd in de structuur van het voertuig.