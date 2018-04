Concept Coupé SUV is Mercedes' eigen X6

Door: BV

Toen BMW in 2008 met de X6 een SUV met een Coiupé-achtige daklijn introduceerde, zagen de meeste constructeurs nog geen brood in een segment dat eigenlijk geen enkel voordeel voor de consument oplevert. Maar de klant bleek daar niet van wakker te liggen en BMW verkocht finaal meer dan voldoende exemplaren van z’n ‘Sports Activity Vehicle’. In 2011 gaf Mercedes al te kennen aan een concurrent te werken. Die laat zich nu voor het eerst zien op het Autosalon van China. Daar wordt deze Concept Coupé SUV gepresenteert.



Mercedes MLC



Mercedes zal z’n SUV met Coupé-daklijn wellicht MLC dopen. ML, omdat het model per slot van rekening de structuur met die grote SUV van het merk zal delen en daarom ook in dezelfde productiefaciliteit in het Amerikaanse Alabama gebouwd zal worden. En de C staat uiteraard voor Coupé. De onthulling van de productieversie, die niet veel zal afwijken van dit showexemplaar, staat al voor volgend jaar op de planning.



Automaat met 9 versnellingen



Voor de aandrijving van het studiemodel opteerde Mercedes niet voor een hybride, maar voor een V6 benzinemotor. Die heeft een inhoud van 3 liter en produceert dankzij geavanceerde turbotechnologie en directe injectie een vermogen van 333pk en 480Nm. De eenheid wordt gekoppeld aan een automaat. Een 9G-tronic-exemplaar - met negen versnelling dus.



Groter dan de BMW X6



Mercedes anticipeert op de komst van de tweede X6-generatie door z’n Concept Coupé SUV wat groter te maken dan de huidige X6. Z’n lengte bedraagt 4,93m, de breedte is 2,04m en de hoogte is 1,74m. Dat is respectievelijk 5-, 6- en 5cm meer dan de BMW.