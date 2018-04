Citroën C-XR Concept is verklede Peugeot 2008

Door: BV

Citroën gaf vorige week wel al een handvol schetsen vrij van een nieuwe concept car voor het Autosalon van China, dat in Peking gehouden wordt. Nu is er meer informatie over deze C-XR Concept. Het gaat om een compacte SUV die erg veel weg heeft van de Peugeot 2008. Het model zal met minimale wijzigingen worden opgenomen in de catalogus. Ten laatste eind 2015 kan de Chinese consument er z’n centen tegenaan gooien.



Citroën DS 6WR

De SUV die door Ciitroën en de Dongfeng Motor Group gebouwd zal worden rust op een wielbasis van 2,65m, heeft de op de Citroën DS3 geïntroduceerde achterlichtunits met 3D-effect, dubbele verchroomde uitlaatpijpjes, rust op 17-duims velgen en wordt aangedreven door een 1.6l turbomotor met 160pk. Allene de voorwielen worden aangedreven maar een intelligente tractiecontrole moet ervoor zorgen dat je ook daarmee al behoorlijk wat kan aanvangen op terrein. Dat systeem zit ook op de Citroën DS 6WR die op dezelfde beurs staat te blinken. Dat is wellicht geen toeval - beide modellen (DS is in China een submerk met aparte verkooppunten) zullen technisch erg verwant zijn.