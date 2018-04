Concept B: vierdeurs coupé van Honda

Door: BV

Een vierdeurs heeft vooral in Europa een erg stoffig imago. Maar de autosector heeft er wat op gevonden. Door de daklijn wat boller te maken en enkele kunstig ingewerkte vouwlijnen op de flanken te introduceren, kan zo’n koetswerk aan de man gebracht worden als vierdeurs coupé. En dat lijkt de consument wel te kunnen smaken. Mercedes heeft bijvoorbeeld niet te klagen over de verkoopsaantallen van de CLA.

Andere autoconstructeurs

De Duitsers lijken zich in het segment van de middenklasse als pionier te willen opwerpen wat deze nieuwe trend betreft. Het model in bovenstaande paragraaf staat al enige tijd in de showroom en de afgelopen dagen werd duidelijk dat ook Volkswagen met het recept experimenteert. En nu vervoegen de Japanners het strijdtoneel. Deze Concept B, waarover voorts nauwelijks informatie wordt verschaft, is immers Honda’s kijk op een dynamisch gelijnde vierdeurs voor het segment van de gezinswagens.

China

De Concept B is wereldkundig gemaakt in de marge van Auto China, wat het in Peking gehouden Autosalon is. Honda maakt er geen geheim van dat het model binnen twee jaar beschikbaar zal zijn voor de consument aldaar. En net zoals dat bij de VW New Midsize Coupé het geval is, wordt er nergens gewag gemaakt van een Europese of Amerikaanse carrière. Het lijkt er dus sterk op dat de slag om de consument (aanvankelijk?) alleen in China uitgevochten zal worden.