Event Concept toont Chinees designkunnen

Door: BV

Deze niet zo creatief gedoopte ‘Event Concept’ staat op het Autosalon van Peking te blinken. Het is een showmodel van de nog jonge Chinese designstudio CH Auto. Ook al een naam die bij ons niet meteen de fantasie opstookt, maar misschien kan het model zelf dat wel.



Lichtgewicht en elektrisch



De Event Concept heeft een koetswerk in met carbon versterkt plastic en rust op een onderstel in aluminium. Lichtgewicht technologie dus, al dient gezegd dat een accu die het elektrisch aangedreven model een autonomie van 180km moet bezorgen en een elektromotor die 300pk en 225Nm opwekt wél behoorlijk wat kilo’s toevoegen. Finaal draait de weegschaal daarom toch door tot 1.685kg.



Gemiddelde prestaties



De kilo’s hypothekeren ook de prestaties. Een topsnelheid van 200km/u en een sprinttijd van 8 seconden zijn wel goed, maar nauwelijks in overeenstemming tot het koetswerkconcept. Niet dat het er echt toe doet. Serieproductie staat niet in de sterren te lezen - het is gewoon een uithangbord voor de designkunsten van het bedrijf.