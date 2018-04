Hongqi L5 is duurste Chinese auto ooit

Door: BV

De Hongqi L5 was oorspronkelijk ontwikkeld voor Chinese regeringsfunctionarissen en de partijbonzen van het communistische bestel. Kwestie van ervoor te zorgen dat die zich niet met buitenlandse merken moesten voortbewegen.



Voor particulieren



De Hongqi L5 is nu ook particulier te koop. De 5,55m lange, 2 meter brede en 1,58m hoge limousine wordt aangedreven door een 402pk en 548Nm sterke 6-liter V12 en een zestrapsautomaat. Met een leeggewicht van haast 3,2 ton is het geen zuinige jongen. 100km afleggen met minder dan 20 liter in de tank gaat niet.



Het eerste exemplaar is zojuist op naam van een Chinese sterveling geschreven die niet volgens de communistische bijbel leeft. Hij moest er wel € 579.000 voor ophoesten. Daarmee is deze Hongqi L5 de duurste auto die het land ooit gebouwd heeft.