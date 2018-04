Nissan test autolak die niet vuil wordt

Door: BV

Als het van Nissan afhangt dan hoeven we in de toekomst onze auto niet, of op z’n minst een stuk minder te wassen. Het bedrijf test momenteel een lak die bijzonder vuilwerend werkt.



Speciale coating



De technologie is afkomstig van een bedrijf dat UltraTech International heet. Dat maakt water- en vuilafstotende coatings voor aftermarket-toepassingen en staat daarin zeker niet alleen. Nissan onderzoekt nu echter of het de technologie op een meer permanente basis kan aanbieden aan z’n klanten, door een permanente (eerder dan een tijdelijke-) coating af-fabriek te voorzien. Alle in koetswerkkleur gelakte onderdelen zouden daardoor water- en vuilafstotend werken. Het verschil is duidelijk te zien op de beelden van een test-Nissan Note.



Niet standaard



Hoewel de implementatie nog niet meteen voor morgen is, ziet Nissan zelfs nu de technologie niet als standaardvoorziening. Maar dat de klant ervoor bijbetaald, dat kan in de toekomst misschien wel.



Zelfherstellende lak



Nissan experimenteerde eerder ook al met autolak die zichzelf herstelde. Ook die technologie werd in 2008 op de Murano geïntroduceerd.