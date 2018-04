VW NMC al gespot in productievorm

Door: BV

Volkswagen introduceerde op het Autosalon van Peking een concept car voor de New Midsize Coupé. Dat is een auto met het formaat van een Jetta die helemaal niets weg heeft van een coupé. Zelfs niet van een vierdeurs coupé. Het model is wél een tikkeltje dynamischer gelijnd dan de Chinese variant van de Jetta en komt later dit jaar naast die vierdeurs (die er Sagitar heet) in de catalogus.



Productieversie al gespot



De productieversie wordt naar alle waarschijnlijkheid in december onthuld op de Guangzhou Auto Show. Spionagefotografen hebben nu echter al de eerste plaatjes van het definitieve product kunnen schieten. Daaruit blijkt nog eens hoe ambitieus de naam van de concept is. Wellicht kiest VW nog een meer toepasselijke naam voor het tijd is voor een officiële voorstelling



Europa in 2016?



De nieuwe Chinese VW wordt door de joint-venture van het Duitse bedrijf met Shanghai Automotive gebouwd en is niet bedoeld voor andere markten. Dat wil evenwel niet zeggen dat er niet wordt nagedacht over een échte concurrent voor de Mercedes CLA. VW wil die wel degelijk. Een dynamisch alternatief voor de Jetta verwachten we in de Europese catalogus in 2016.