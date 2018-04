Eerste 100 zelfrijdende Volvo's de baan op

Door: BV

Dat auto’s die zelf rijden eraan komen, staat als een paal boven water. Google vergastte ons eerder vandaag nog met een blik op z’n geavanceerde software voor stedelijk verkeer. En tegelijkertijd laat Volvo weten dat de eerste 100 autonome voertuigen van het merk in de buurt van Goteborg in gebruik zijn genomen, zoals eerder was aangekondigd.



Vooral grote wegen



In tegenstelling tot Google, dat zich momenteel buigt over de moeilijkheden die het rijden in een stedelijke omgeving met zich meebrengt, legt Volvo de nadruk vooral op de grote wegen. De 100 testvoertuigen sleuren een hoop minder technologie mee maar moeten niettemin in staat zijn om inhaalmanoeuvres, samenvoegend verkeer en files de baas te kunnen. Over 50km geselecteerde wegen rond Goteburg kunnen de voertuigen autonoom rijden.



Alle partijen aan tafel



Volvo benadrukt dat het project samen met de Zweedse vervoersbeheerder, het Zweedse transport agentschap, Lindholmen Science Park, de gemeente Göteborg en de Zweedse overheid betrekt. Daarom is het project uniek.



2017



Een verlaging van de kosten, een betere mobiliteit en een lagere milieudruk zijn de inzet van het project. De eerste vruchten horen we daarvan al in 2017 te kunnen plukken. Volvo maakt zich sterk dat het dan al de eerste optionele technologie aan z’n klanten zal kunnen aanbieden.