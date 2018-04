Rimac Concept One bijna productierijp

Door: AUTO55

De komst van de Rimac Concept One werd al in 2011 voorspeld, al hebben we tot nu moeten wachten vooraleer het Kroatische bedrijf met het bericht op de proppen is gekomen dat de supercar met 1.088 elektrische paarden in stal - bijna - groen licht heeft gekregen. Dat nieuws is het gevolg van een verse kapitaalinjectie vanuit Colombia. Daarenboven is ook een in Hong Kong gevestigde firma met centen over de brug gekomen. Zo'n € 7 miljoen werd extra geïnvesteerd, al rept Rimac voorlopig met geen woord over het wanneer van de uiteindelijke productiestart van de Concept One.

1.088pk, 3.800Nm

Het model is zoals gezegd 1.088pk sterk, met dank aan een elektromotor per wiel, en is goed voor maar liefst 3.800Nm (!!) trekkracht. Het sprintje naar 100km/u zou amper 2,8 seconden in beslag nemen en de top ligt op 305km/u. Volgens de Kroaten geraak je er ongeveer 600km ver mee zonder stil te vallen.