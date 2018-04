Alleen maar show: VW Golf R-Line Variant

Door: BV

De R-Line van Volkswagen geeft je op motorisch vlak minder bedeelde Golf een uiterlijk dat meer dan een beetje hint naar dat van de extra potige Golf R. En het pakket is er nu ook voor de Variant.



Dynamic Drive Control



Tenzij de R-Line combineert met de absolute instapmotoren, kan je opteren voor Dynamic Drive Control. Een systeem dat elektronische dempersturing omvat en zich tevens moeit met de gaspedaal en stuurrespons. Sneller wordt de Golf er niet van, maar snediger wel. Je moet er wel voor bijbetalen.



Pakket



Voor- en achterbumper, zijskirts, een met 15mm verlaagd onderstel, een zwarte hemelbekleding, sportstuur, pedalenset en specifieke ketelbekleding maken de totaliteit van het pakket uit. Alweer op basis van je budget, smaak of de hoeveelheid comfort dat je wil overhouden, kan je kiezen voor 17 of 18-duims lichtmetaal.