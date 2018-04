Keith Richards Ferrari Dino 246GT onder de hamer

Door: BV

Dat de Rolling Stones goed geboerd hebben, is zelfs geen publiek geheim. Bij de meer motorminnende leden van de band zijn dan ook heel wat exotische bolides gepasseerd. Een van die tweedehandsjes wordt in Monaco geveild door Coys’. Het is een Ferrari Dino 246 GT uit 1972.



Keith Richards



Rocker Keith Richards hield z’n tot 1986 en reed er zelf zowaar ruim 40.000km mee, terwijl de meeste van dit soort pareltjes opgesloten blijven. De Dino gold in zijn tijd dan ook als een ‘light Ferrari’, maar de wulpse rondingen van het model worden door liefhebbers hoe langer hoe meer naar waarde geschat.