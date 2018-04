Nieuw aircokoelmiddel is levensgevaarlijk

Door: BV

Het overgrote deel van alle nieuwe verkochte voertuigen beschikt over een airco. En daarin zit uiteraard een koelstof. Oorsponkelijk werd daarvoor gebruik gemaakt van freon R12 en later werd overgeschakeld op tetrafluorpropaan - ook wel gekend als R134a. Die stof was veel ozonvriendelijker dan freon, maar heeft nog steeds 1300 keer hogere aardopwarmingseigenschappen dan CO2. Daarom verplichte de Europese Comissie een nieuwe stof, R1234yf of tetrafluorpropeen voor alle nieuwe wagens vanaf 1 januari 2011. Tegen 2020 moet het middel ook gebruikt worden in voertuigen die eerder gebouwd werden.

Onder meer Mercedes hield voor een hele reeks modellen vast aan het gebruik van R134a. Het bedrijf kreeg zopas gelijk van een Franse rechtbank , maar niet omwille van z’n bewering dat het gas gevaarlijk zou zijn, maar omdat de Franse Overheid onvoldoende zou bewezen hebben dat R134a wél schadelijk was. Die situatie doet echter weinig afbreuk aan Mercedes’ oorspronkelijke stelling. De constructeur claimt immers een aanzienlijk veiligheidsrisico bij het gebruik van R1234yf. Het product zou bij brand een erg etsend gas vrijgeven. Dat lijkt nu nogmaals bevestigd te zijn door onderzoekers van de Ludwig Maximilian Universiteit van München.

Dat R1234yf bij brand het giftige waterstoffluoride vrijgeeft is al langer bekend. Dat is zo giftig dat een brandwonde ter grootte van een handpalm reeds kan leiden tot de dood. De toxine bindt zich aan calcium in het lichaam wat zonder gerichte tegenbehandeling tot hartfalen kan leiden.

Maar de Chemici van de LMU zeggen nu te kunnen aantonen van 20% van de brandgassen bovendien bestaan uit het nog giftiger carbonylfluoride. De bevindingen van het onderzoek zijn bekendgemaakt in het tijdschrift Nature Research. Carbonylfluoride is chemisch verwant aan fosgeen, dat tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt in chemische oorlogsvoering. Dat wordt nog gemakkelijker in het lichaam opgenomen. In het beste geval prikkelt het de ogen, huid en luchtwegen. In het slechtste geval verbrandt het de longblaasjes en dringt het de bloedbaan binnen - mogelijks met de dood tot gevolg. Ook onderzoek van de Deutsche Umwelthilfe, dat voor onderzoek niet alleen het gas, maar een complete auto in brand stak, komt tot dezelfde conclusie.