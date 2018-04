Een roze Cadillac voor moederdag

Door: AUTO55

Teddy Bridgewater speelt nog niet in de NFL, maar de ex-quarterback van de universiteit van Louisville wordt wel getipt als toekomstig sterspeler van de nationale liga. American football, weet je wel.

Pink Cadillac

Voor mamalief kocht deze 21-jarige jongeling een knalroze Cadillac Escalade van de nieuwe lichting. Rose, want zo heet de dame toevallig, was er erg opgezet mee. In recente termen overwon ze borstkanker en dat moest dubbel en dik gevierd worden. Daarenboven verklaarde Bridgewater dat hij haar al een tijd geleden een roze Cadillac had beloofd. Bij deze.