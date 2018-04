Citroën C4 Cactus heeft prijs

Door: BV

Citroën Belux heeft de prijzen voor de originele C4 Cactus bekendgemaakt. Het gamma bestaat uit vier uitrustingsniveaus. In opgaande lijn luisteren die naar de namen Start, Live, Feel en Shine.



1.2 benzine



Een 1.2 l benzinemotor bestaat in drie vermogensversies: 75, 82 en 110pk. De eerste is er vanaf € 14.850 - meteen de goedkoopste van het ganse stel én de enige die in de uitvoering Start leverbaar is. Een editie met 82pk kost € 15.500 (als Live) en de 110pk editie is er voor € 20.150, zij het meteen als Shine.



1.6 diesel



De diesel heeft een longinhoud van zestienhonderd cc en wekt 100pk in de versie met handbediende zesbak en 92pk wanneer die transmissie is vervangen door een gerobotiseerde variant. Zonder Start-niveau is het de Live die met het label van goedkoopste dieselversie gaat lopen. Die staat in de prijslijst vanaf € 18.350.