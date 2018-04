Fiat Chrysler Automobiles krijgt hoofdkwartier in Londen

Door: BV

Terwijl Fiat opereert vanuit het Italiaanse Turijn en Chrysler z’n hoofdkwartier heeft in Auburn Hills, vlak bij Detroit, krijgt het gefusioneerde bedrijf z’n hoofdkwartier op geen van beide plaatsen. Eerder werd Amsterdam al getipt voor het hoofdkwartier van Fiat Chrysler Auto, maar finaal viel de keuze toch op Londen. Dat heeft Fiat-baas Sergio Marchionne laten weten aan persbureau Reuters.



Geen verlies van banen



De nieuwe locatie kwam er vooral uit logistieke overwegingen. De Britse hoofdstad is zowel vanuit Italië als vanuit de VS vlot bereikbaar. Op beide fronten is er overigens enige bezorgdheid voor banen, maar Marchionne claimt dat het nieuwe hoofdkwartier in Italië noch de VS voor jobverlies zal zorgen.