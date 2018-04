Elektrische Nissan e-NV200 productie van start

Door: BV

Nissan is in z’n productiefaciliteit in Barcelona gestart met de productie van z’n tweede geheel elektrische voertuig. Het gaat om een variant van de NV200.



Als bestelwagen, minibus en taxi



De fabriek in Barcelona zal als enige de elektrische NV200 bouwen. Die wordt dan ook geëxporteerd naar 20 markten. Nissan voorziet drie versies. De e-NV200 als bestelwagen, er is een versie die ingericht is voor conventioneel personenvervoer en er is een variant die speciaal ontwikkeld is om dienst te doen als taxi. De leveringen zijn voorzien vanaf volgende maand.



e-NV200



De e-NV200 wordt aangedreven voor een 107pk sterke elektrische motor die gevoed wordt door een 24kWh lithium-ion batterij die onder de vloer is ingewerkt. De techniek is vergelijkbaar met die van de Nissan Leaf, maar de vorm van de accu is voor de gelegenheid aangepast. Snelladen kan tot 80% in een half uur tijd en wanneer de batterij volledig is opgeladen bedraagt de autonomie tot 170km.