Jaguar bouwt Lightweight E-Type opnieuw

In 1963 hadden de bonzen bij Jaguar het in hun hoofd gehaald om een gelimiteerde reeks van een lichtgewicht E-Type te produceren. De bedoeling was om er 18 te produceren, maar het zijn er slechts 12 geworden, waarvan de laatste in 1964 de fabriek verliet. De overige 6 wil men nu, niet toevallig een halfeeuw later, toch gaan bouwen.

-114kg

De Lightweight E-Type was zomaar eventjes 114kg lichter dan het standaardmodel en dit dankzij het gebruik van aluminium voor het koetswerk en het motorblok. Op chroom werd eveneens bespaard, en daarenboven werd ook het interieur ontdaan van overbodigheden. Zelfs de zijruiten waren minder zwaar.

Wachten tot de zomer

De zes "nieuwe" Lightweights zullen de 3.8-liter zes-in-lijn van weleer onder de motorkap verschuilen. Jaguar wil het eerste exemplaar nog deze zomer aan de wereld voorstellen.