Brabus E63 AMG 850 6.0 BiTurbo

Door: AUTO55

Samen met de Brabus 850 in breakvorm is dit de snelste E-klasse ooit. Hoe het in Bottrop gevestigde tuninghuis dat heeft klaargespeeld? Door het motorblok van de E63 AMG uit te boren van 5.5 tot 6.0 liter en door onder meer een versterkte krukas, sterkere zuigers en andere turbo's te monteren. Het resultaat? Een serieuze vermogenstoename, waardoor de dubbel geblazen V8 voortaan 850pk produceert. Goed voor een top van 350km/u.

Snel, sneller

De trekkracht nam toe tot maar liefst 1.450Nm (doch gelimiteerd tot 1.150Nm), wat deze super-E in staat stelt om vanuit stilstand 100km/u aan te tikken na amper 3,7 seconden. Nog sneller kan ook (3,1 s) indien er voor de (optionele) 4Matic vierwielaandrijving wordt geopteerd.

Stiller kan ook

Voor late thuiskomers is het Brabus-sportuitlaatsysteem uitgerust met een 'Coming Home'-stand, wat inhoudt dat het gebrul enigszins gedempt kan worden. Wordt vervolgens de 'Sport'-stand ingeschakeld, dan maak je geheid de hele buurt wakker wanneer je de straat uit scheurt. Al zal je natuurlijk sowieso opvallen dankzij de Brabus-bodykit die de inzittenden omringt. Die is meer dan gewoon blits dankzij veelvuldig gebruik van hoogglans zwarte details en delen in koolstofvezel.